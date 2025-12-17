Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor
Süper Lig'de çalkantılı günler geçiren Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan'ın raporu doğrultusunda Galatasaray'dan Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmak istiyor.
Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye farklı kaybeden ve çalkantılı günlerden geçen Konyaspor'da gözler transfere çevrildi.
GALATASARAY'DAN İKİ TRANSFER
Konyaspor, sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmak istiyor. Yeşil-beyazlı yönetimin, Çağdaş Atan'ın raporu doğrultusunda iki oyuncu için harekete geçerek Galatasaray'a teklif yapacağı belirtildi.
TAKIMDAN KESİN AYRILACAKLAR
Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan iki oyuncunun da ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılacağı belirtilirken, iki isme de Konyaspor'un dışında birçok takımın ilgi gösterdiği ifade edildi. Transferde önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.