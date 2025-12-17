Haberler

Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor

Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor
Güncelleme:
Süper Lig'de çalkantılı günler geçiren Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan'ın raporu doğrultusunda Galatasaray'dan Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmak istiyor.

  • Konyaspor, Galatasaray'dan Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu'yu transfer etmek istiyor.
  • Galatasaray'da forma şansı bulamayan Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu'nun ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtiliyor.
  • Konyaspor'un dışında birçok takımın Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu'ya ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye farklı kaybeden ve çalkantılı günlerden geçen Konyaspor'da gözler transfere çevrildi.

GALATASARAY'DAN İKİ TRANSFER

Konyaspor, sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmak istiyor. Yeşil-beyazlı yönetimin, Çağdaş Atan'ın raporu doğrultusunda iki oyuncu için harekete geçerek Galatasaray'a teklif yapacağı belirtildi.

TAKIMDAN KESİN AYRILACAKLAR

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan iki oyuncunun da ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılacağı belirtilirken, iki isme de Konyaspor'un dışında birçok takımın ilgi gösterdiği ifade edildi. Transferde önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
yıldız ?? hiç düşünmeden yollasınlar daka geçirmeden

title