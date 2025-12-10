Haberler

Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma, oyun ve koşu çalışmaları gerçekleştirildi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 7'ye 6 oyun ve turnuva maçları ile devam eden antrenman, koşu çalışmasıyla ile sona erdi.

Marko Jevtovic, ilk bölümünü takımla çalıştığı antrenmanı daha sonra bireysel çalışma ile tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip, 11 Aralık Perşembe günü yapacağı çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA




