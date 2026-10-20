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Konyaspor deplasmanı hazırlığına başlayan Gençlerbirliği'nde Niasse takımla çalıştı

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Konyaspor deplasmanı hazırlığına başlayan Gençlerbirliği'nde Niasse takımla çalıştı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde hazırlıklara başladı. Bernd Storck yönetimindeki antrenmanda Cheikh Niasse takımla çalışırken diğer bazı oyuncular ayrı bireysel antrenman yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacak olan Gençlerbirliği, hazırlıklara başladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarına başladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Bernd Storck yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana kırmızı-karalar, fitness salonunda yapılan aktivasyon hareketleriyle başladı. Sahada ısınma koşusuyla devam eden idmanda oyuncular, isabetli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Günün antrenmanı, taktiksel varyasyonlar ve sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

Yaklaşık olarak 2 saat süren antrenmanda, tedavisi tamamlanan ve iyileşme sürecine giren Cheikh Niasse takımla çalıştı. Diğer yandan tedavileri devam eden Adama Traore, Pedro Pereira ve Kevin Rodrigues ise takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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