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Konyaspor Deplasmanda Hatayspor'u 3-2 Yenerek Üstünlük Sağladı

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Jevtovic, Prip ve Oğulcan Ülgün'den geldi.

Stat: Mersin

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral

Atakaş Hatayspor : Bekaj, Kilama, Calvo, Kamil Ahmet Çörekçi, Cengiz Demir (Dk. 68 Selimcan Temel), Abdulkadir Parmak (Dk. 88 Yiğit Ali Buz), Massanga, Boutobba, Bamgboye, Strandberg (Dk. 80 Okoronkwo), Aboubakar (Dk. 80 Fernandes)

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Bazoer (Dk. 46 Prip), Adil Demirbağ, Ndao, Jevtovic (Dk. 84 Bjorlo), Pedrinho (Dk. 46 Aleksic), Yasir Subaşı, Melih İbrahimoğlu (Dk. 61 Oğulcan Ülgün), Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 89 Melih Bostan)

Goller: Dk. 10 Jevtovic, Dk. 70 Prip, Dk. 90 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 28 Boutobba, Dk. 32 Abdulkadir Parmak (Atakaş Hatayspor )

Sarı kartlar: Dk. 45 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 70 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor )

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-2 yendi.

52. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza yayına kadar gelen Strandberg'in yerden sert şutunda, kaleci Deniz Ertaş iki hamlede topu kurtardı.

70. dakikada Konyaspor durumu 2-2 yaptı. Sol kanatta Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına ortasında meşin yuvarlak savunmadan sekerek Prip'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleci Bekaj'ın solundan filelerle buluştu: 2-2

85. dakikada sol kanattaki Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasının solundan içeri girerek penaltı noktasına çıkardığı topla buluşan Aleksic'in şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

90. dakikada Konyaspor öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın pasıyla topla buluşan Melih'in altıpas içerisindeki vuruşunda, top üst direkten döndü. Kale önünde oluşan karambolde Bjorlo'nun pasıyla ceza yayında topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3

Karşılaşma Konyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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