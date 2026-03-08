Konyaspor'dan hakem tepkisi: Hesap vermeye davet ediyoruz

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

KONYASPOR'DAN HAKEM TEPKİSİ

Mücadele sonrası hakem kararlarından dert yanan Konyaspor, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.

İşte Konyaspor'un açıklaması:

''Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşmada iptal edilen golümüz ve verilen/verilmeyen penaltı kararları Türk futbolunda adalet duygusunu yerle bir etmiştir. Rakip lehine iki kez penaltı kararı verilirken, benzer ve daha net pozisyonlarda takımımız lehine aynı kararların çıkmaması kabul edilemez bir skandaldır.

Sahada mücadele eden oyuncularımızın alın terinin bu şekilde yok sayılması ne futbolun ruhuna ne de rekabetin adaletine sığmaktadır. Bir şehrin emeğinin ne uğruna ve ne için yok sayıldığının yalnızca yönetim olarak değil, bu şehrin tüm bileşenleriyle birlikte sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ederiz.

Her konuda hızla açıklama yapabilen Türkiye Futbol Federasyonu'nu, bu karşılaşmada yaşanan skandal kararlarla ilgili derhal ve açık bir şekilde kamuoyuna hesap vermeye davet ediyoruz.''

İLHAN PALUT'TAN HAKEME: ''MHK ÖNÜNÜ AÇSIN, SAHADA YÖNETSİN''

Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut da maçın hakemi hakkında yorum yaparak, "Çok konuşsak da bir şeye yaramıyor. İzledim. VAR, birinci pozisyonda nasıl penaltıya müdahale edecek. Attığımız golde verilen faul. İptal edilen penaltıda verilen faul. Bülent Hoca çok maçın içindeydi. Sahada değerlendirmek gerekiyor. VAR hakemliği yetmiyor Bülent Hoca'ya, içi sığmıyor, daha fazlasını istiyor. MHK önünü açsın, sahada yönetsin. Öyle oturduğu yerden bir maçı yönetmek doğru uygulama de." dedi.