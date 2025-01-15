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Konyaspor'da Ömer Korkmaz Yeniden Başkan

Konyaspor'da Ömer Korkmaz Yeniden Başkan
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Konyaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Ömer Korkmaz oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Korkmaz, kulübün geleceği için önemli projeler gerçekleştirdiklerini vurguladı ve finansal sürdürülebilirlik hedeflerine değindi.

Konyaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda mevcut başkan Ömer Korkmaz yeniden başkanlığa seçildi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda, geçmiş döneme ait faaliyet raporları okunarak onaylandı.

Seçime tek aday olarak giren Ömer Korkmaz, oy birliğiyle tekrar başkanlık görevine getirildi.

Genel kurulda konuşma yapan Korkmaz, göreve geldikleri günden beri kulübü ileri götürmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Ömer Korkmaz, sponsorluk anlaşmalarıyla kulübün gelirini artırmayı amaçladıklarını anlatarak, "Stadyumumuzda kapasitemizi geliştirdik. Kulübümüze maddi kaynak oluşturmak adına batı alt VIP bölümünü açtık. Kulüp tarihinin en fazla kombine satılan dönemlerinden birini geride bıraktık. İstişare ve ortak akıl prensibinden vazgeçmedik. Bunu sürdüreceğiz. Altyapıya önem verdik. Farklı alanlarda yatırımlar gerçekleştirdik. Geleceğin, futbol akademisinde olduğunu biliyoruz. Çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğü tesisimiz yakın zamanda hizmete alınacak. Yeni dönemde A takım ve akademi bir arada olacak." diye konuştu.

Delegelerden gelen transfere ilişkin soruya Korkmaz, oyuncuların maaşı ödenmeden transfer yapmayacaklarını aktardı.

Genel kurul sürecinde yönetici bulmakta zorlandıklarını anlatan Korkmaz, "Genel kurulda dört yöneticimizi değiştirebildik. 'Yorgun hisseden arkadaşlarımız ayrılsın' dedik. Bu defa da yönetim kuruluna 4'ten fazla yönetici bulamadık. Yönetime girmek için çok büyük rakamlar istemedik ama o parayı emanet verecek kişileri toplayamadık." dedi.

Ömer Korkmaz, Konyaspor Kulübünün borcunun 850 milyon lira civarında olduğunu sözlerine ekledi.

Konyaspor'da ikinci dönemine başlayacak Korkmaz'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Adem Bulut, Muhammet Ali Atasever, Ahmet Ayan, Osman Baharoğlu, Mustafa Başoda, Ali Asker Aksu, Hakan Balcı, Önder Çınar, Ferdi Kabakçı, Yunus Kıraç, Mustafa Damkacı, Mustafa Dutar, Mehmet Eryılmaz, Mehmet Ali Görgülü, Mahmut Güzel, Halil İbrahim İncer, Nuri Kaymak, Hamdi Parmak, Ali Tınkır, Osman Öztürk ve Alper Sungur

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
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