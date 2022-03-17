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Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

AA - Basir Gülüm - Spor
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Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı.

Sahada pas ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda, taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenman, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen tempolu koşu ile tamamlandı.

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

AA / Basir Gülüm - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Haberler

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