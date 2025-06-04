Konyaspor'da Başkan Adayı Belli Oldu: Ömer Atiker

KONYASPOR'da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağan genel kurul ve mevcut yönetimin yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından, kulüp başkanlığı için ilk aday belli oldu. İş insanı Ömer Atiker, yaptığı yazılı açıklamayla başkanlık koltuğuna aday olduğunu duyurdu.

Konyaspor Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mayıs Perşembe günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 13 Haziran Cuma gününe ertelendi. Ertelenen toplantının ardından konuşan Başkan Ömer Korkmaz'ın görevi devredeceklerini ve yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından iş insanı Ömer Atiker, başkanlık koltuğuna aday olduğunu yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

'AMACIMIZ; SAHA İÇİNDE MÜCADELECİ, SAHA DIŞINDA ÖRNEK BİR KULÜP YAPISI İNŞA ETMEK'

Atiker, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Büyük bir gurur ve sorumluluk duygusuyla, Konyaspor Kulübü Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna açıklamaktan onur duyuyorum. Bu karar, sadece kişisel bir hedef değil; yıllardır bu camiaya gönül vermiş biri olarak, kulübümüzü daha güçlü yarınlara taşıma arzusunun bir sonucudur. Konyaspor'umuzun köklü geçmişine, değerlerine ve potansiyeline inanıyor, bu büyük kulübü hak ettiği yere taşımak için gerekli vizyon, ekip ve projelere sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Şeffaflık, sürdürülebilirlik, altyapı yatırımları ve kulüp kültürüne bağlılık temel ilkelerimiz olacaktır. Amacımız; saha içinde mücadeleci, saha dışında örnek bir kulüp yapısı inşa etmek, taraftarımızla bütünleşmiş bir Konyaspor oluşturmaktır. Hep birlikte, akılcı adımlarla kalıcı başarıları hedefleyeceğiz. Destek veren herkese şimdiden teşekkür eder, adaylığımızın camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim."