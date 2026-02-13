Haberler

Konyaspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve 5'e 2 ile başladı. Ardından antrenman taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
