Konyaspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve 5'e 2 ile başladı. Ardından antrenman taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA
