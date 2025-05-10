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Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Maglup Etti

Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Maglup Etti
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Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek 46 puana ulaştı. Her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında maça ve gelecek hedeflere dair değerlendirmelerde bulundu.

SÜPER Lig'in 35'inci haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Konyaspor'un kendilerine göre daha iyi oynadığını belirterek, "Bugün, bizim puana belki puanlara Konyaspor'dan daha fazla ihtiyacımız olan bir gündü. Maça baktığımız zaman sahaya bunun yansımasını görmedim takımımda. Bu kadar az maç kaldı, puan almamız lazım, puanlar almamız lazım noktasında, bir agresiflik maalesef takımımızda yoktu. Bunu da sağlayacak kişi maç hazırlığı noktasında takımın teknik direktörüdür. İyi bir maç hazırlığı bizim için olmamış anladığım kadarıyla. Başta ben ve takımım bugün olmamız gereken performansta değildik" dedi.

'DİMDİK AYAKTA DURACAĞIZ'

Palut, "Yeniden büyük bir final maçına hazırlanacağız. Evet üzerimizde baskı olacak ve bununla da baş edeceğiz. Konsantre olacağız. Çıkıp sahada savaşacağız. Ben bugünden daha iyi olacağıma en azından mücadele olarak, konsantrasyon olarak umuyorum. Zorlu süreç devam ediyor. Dimdik ayakta duracağız. Hemen ilk antrenmandan itibaren final maçımıza hazırlanacağız ve bir şekilde inşallah bu zor durumdan kendimizi çıkaracağız diye umut ediyorum" diye konuştu.

RECEP UÇAR: HEDEFİMİZ İLK 8'DE BİTİRMEK OLACAK

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar da, bugün itibariyle 46 puanla daha iyi konumda olduklarını belirterek, "Çok daha rahat bir konumdayız matematiksel olarak. Çünkü Alanya'nın 47, Bodrum'un da 46 puan yapma olasılığı var. Matematik olarak varsa her zaman vardır, ama o anlamda ben artık oranın bittiğini düşünüyorum. Son iki maçtaki hedefimiz, maksimum puanı alıp bitirebildiğimiz en üst konumda, mümkünse ilk 10'da bitirmek olacak. İlk 8'de bitirmek olacak. Alsak da, alamasak da son iki maçta şunu net söyleyebilirim, bizim adımıza sezonun özeti gibi olan bir maç. Çok fazla efor koyduğumuz her şeyle istediğimiz, sonunda da zor da olsa ulaştığımız bir 3 puan. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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