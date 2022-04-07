Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Melike Keskin - Spor
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Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma, çabukluk hareketleri ve koordinasyon çalışması yaptı.

Futbolcular, daha sonra iki gruba ayrılarak savunma-hücum organizasyonları üzerinden şut ve gol çalışması yaptı.

Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

AA / Melike Keskin - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Rizespor, Spor, Haberler

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