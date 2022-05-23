Konyaspor, Bruno Paz'ı transfer etti - Haberler

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Konyaspor, Bruno Paz'ı transfer etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Konyaspor, Bruno Paz'ı transfer etti

Konyaspor, Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Bu çerçevede ilk transferini gerçekleştiren yeşil-beyazlı ekip, 24 yaşındaki Bruno Paz ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Sporting Lizbon altyapısından çıkan Paz, 2021-2022 sezonunu Portekiz'in Farense takımında kiralık olarak geçirdi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Paz, geçen sezon 28 karşılaşmada forma giydi ve takımına 2 gol, 2 asistle katkı sağladı.

(Enver Furkan Çelebioğlu /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Spor, Güncel, Haberler

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