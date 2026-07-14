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Konyaspor, savunma oyuncusu da Mata'yı transfer etti

Konyaspor, savunma oyuncusu da Mata'yı transfer etti
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Trendyol Sü Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Flamengo'dan 20 yaşındaki Brezilyalı stoper Joao Pedro da Mata'yı 3 yıllığına transfer etti. Oyuncu 41 numaralı formayı giyecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, savunma oyuncusu Joao Pedro da Mata'yı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Flamengo'dan transfer edilen 20 yaşındaki Brezilyalı stoperle 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bulunan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştiren imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de hazır bulundu.

Da Mata, yeşil beyazlılarda 41 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA / Savaş Güler
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