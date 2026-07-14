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Konyaspor, Joao Pedro da Mata'yı renklerine bağladı

Konyaspor, Joao Pedro da Mata'yı renklerine bağladı
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Konyaspor, Flamengo'da forma giyen 20 yaşındaki Brezilyalı stoper Joao Pedro da Mata ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç savunmacı, yeşil-beyazlı ekipte 41 numaralı formayı giyecek.

KONYASPOR, Brezilyalı stoper Joao Pedro da Mata ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıkları Slovenya'da sürdüren yeşil- beyazlı kulüpte bir taraftan da transfer çalışmaları sürüyor. Yeşil- beyazlı ekip, Flamengo'da oynayan Joao Pedro da Mata'yı kadrosuna kattı. Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz'ın hazır bulunduğu imza töreninde 20 yaşındaki savunmacıyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Mata, Konyaspor'da 41 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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