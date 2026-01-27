Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 7'ye 7 ve 5'e 5 topla oyunlarla devam eden antrenman, koşu ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 14.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA