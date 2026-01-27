Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Konyaspor, 31 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı maç için hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde başladı. Antrenman, ısınma hareketleri ve oyunlarla devam etti.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 7'ye 7 ve 5'e 5 topla oyunlarla devam eden antrenman, koşu ile sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 14.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor