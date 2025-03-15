Konyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Ndao ve Melih Bostan kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
62. dakikada Gedson Fernandes'in ceza alanı yayı üzerinden vuruşunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kurtardı.
64. dakikada Ndao'nun, Masuaku'ya müdahalesi sonrasında hakem Ali Şansalan, Ndao'ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.
71. dakikada Masuaku'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
73. dakikada Aleksic'in pasında topla buluşan Pedrihno'nun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı gitti.
76. dakikada Onur Bulut'un son çizgiden ortasında ceza sahası içinde topa son anda dokunan Muçi, kaleci Deniz'i geçemedi.
80. dakikada Jevtovic'in ara pasında topla buluşan Keyta, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
82. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Deniz, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Candaş Erbil
Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Pedrihno dk. 60), Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı (Keyta dk. 46 (Boranijasevic dk. 83), Aleksic (Calusic dk. 77), Melih İbrahimoğlu (Prip dk. 83), Yusuf Erdoğan (Bazoer dk. 62), Melih Bostan
Yedekler: Ahmet Daş, Yasir Subaşı, Kaan Akyazı, Bjorlo
Teknik Direktör: Recep Uçar
Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç (Semih Kılıçsoy dk. 46), Gabriel Paulista (Emirhan Topçu dk. 46), Uduokhai (Onur Bulut dk. 54), Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain (Keny Arroyo dk. 67), Milot Rashica (Salih Uçan dk. 79), Rafa Silva, Joao Mario (Ernest Muçi dk. 46), Ciro Immobile
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Amir Hadziahmetovic, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Gol: Uğurcan Yazğılı (dk. 45) (Konyaspor)
Kırmızı kartlar: Melih Bostan (dk. 27), Ndao (dk. 64) (Konyaspor),
Sarı kartlar: Adil Demirbağ (Konyaspor), Tayyip Sanuç, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş) - KONYA