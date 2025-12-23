Haberler

Konyaspor, Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı

Güncelleme:
Deniz Türüç ile anlaşmaya varan Konyaspor, bir transferi daha bitiriyor. Yeşil-beyazlılar, Galatasaray'da forma giyen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı.

  • Konyaspor, Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
  • Berkan Kutlu, Galatasaray ile olan sözleşmesini sezon sonundan önce fesih edecek.
  • Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla 159 maça çıktı ve bu maçlarda 3 gol attı, 8 asist yaptı.

RAMS Başakşehir ile yollarını ayıran Deniz Türüç ile anlaşmaya varan Konyaspor, bir transferde daha mutlu sona ulaşıyor.

BERKAN KUTLU İLE ANLAŞMA VARILDI

Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor, uzun bir süredir görüşmelerde bulunduğu Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı. Deneyimli orta saha oyuncusu, yeşil-beyazlılar ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Berkan Kutlu, yarım sezon kalan sözleşmesini fesih edecek. 26 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki günlerde kendisini Konyaspor'a bağlayan resmi imzayı atacak.

GALATASARAY'DA 159 MAÇA ÇIKTI

Corendon Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeli ile Galatasaray'a transfer olan Berkan, sarı-kırmızılılarda çıktığı 159 maçta 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

