Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, öğrencilerle 'Gönüllülük' konusunda söyleşi gerçekleştirdi

Konya spor Başkanı Ömer Korkmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) düzenlenen Topluluk Akademisi 2024 etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek 'Gönüllülük' konusunda söyleşi gerçekleştirdi.

NEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrenci toplulukları başkanları için organize edilen bir eğitim ve destek programı olan 'Topluluk Akademisi' çerçevesinde Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Gönüllülük' başlıklı etkinlikte Konya spor Başkanı Ömer Korkmaz, öğrenci toplulukları temsilcileriyle buluştu.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Biçer ve NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Mızırak'ın moderatörlüğünü yaptığı programda konuşan Başkan Ömer Korkmaz, gönüllülüğün toplumun dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirdiğini vurgulayarak, sporun ve kulüplerin topluma olumlu katkı sağlamak için önemli bir platform olduğunu belirtti.

İnsan ilişkilerinde güvenin mühim bir yer teşkil ettiğini kaydeden Korkmaz, "Hayallerimde her zaman Konya spor başkanı olmak vardı. Çünkü Konya spor tribününde, o atmosferde büyümüş bir insanım ve gönülden bu takıma bağlıydık her zaman. Böyle bir işe akıl yürüterek girilmez, gönül karar verir ve bu bir gönül işidir. Bu tür görevlerde bulunmak fedakarlık gerektirir. En çok da ihmal ettiğiniz en değerlileriniz, aileniz oluyor maalesef. Ama neden burada olduğunuzu düşündüğünüz zaman, kalbinize sorduğunuzda devam edip daha iyisi için uğraşmaya çalışıyorsunuz" dedi.

Konya spor'un uzun vadeli, sürdürülebilir planları olan bir kulüp haline gelmesi için çalıştıklarını aktaran Başkan Korkmaz, "Kulüpte görev aldığım dönemlerde hep dikkat ettiğim bir konu vardır. En küçüğünden en büyüğüne Konya spor'a gönül vermiş, maçlara gelmiş, en ufak katkı sağlamış kim varsa onların hakkını korumak. İnşallah önümüzdeki sene Süper Lig'de devam edersek mevcut çalışmalarımıza ek olarak altyapı ve diğer spor branşlarında da önemli işler, yatırımlar yapma hazırlığı içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Program, soru cevap bölümü ve hediye takdiminin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KONYA