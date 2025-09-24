Haberler

Konyaspor, Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Konyaspor, antrenmanlarına Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek olan Konyaspor, bugün yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core ısınma ile başladı. Pas çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenman, topla oyun ile sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
