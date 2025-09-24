Konyaspor, Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Konyaspor, antrenmanlarına Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core ısınma ile başladı. Pas çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenman, topla oyun ile sona erdi. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor