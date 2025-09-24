Konyaspor, Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek olan Konyaspor, bugün yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core ısınma ile başladı. Pas çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenman, topla oyun ile sona erdi. - KONYA