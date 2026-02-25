Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör İlhan Palut'un yönetimindeki çalışmalar, ısınma ile başladı ve taktik antrenmanla sona erdi.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başlarken, taktik çalışma ile sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA
