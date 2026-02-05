Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 5 Aliağa Futbol Kulübü: 0
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Konyaspor, Aliağa Futbol Kulübü'nü 5-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Konyaspor'un gollerini Muleka, Tunahan Taşçı ve Enis Bardhi kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Konyaspor, konuk ettiği Aliağa Futbol Kulübü'nü 5-0 mağlup etti.
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Mavi, Kadir Beyaz
Konyaspor: Deniz Ertaş, Jo Jin-Ho (Blaz Kramer dk. 61), Nagalo, Yasir Subaşı, Arif Boşluk (Ata Yanık dk. 82), Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Uğurcan Yazğılı dk. 46), Tunahan Taşçı, Svendsen, İsmail Esat (Eren Cemali Yağmur dk. 75), Muleka (Bardhi dk. 46)
Yedekler: Bahadır Güngördü, Guilherme, Berkan Kutlu, Bazoer, Bjorlo
Teknik Direktör: Bülent Yaldır
Aliağa Futbol Kulübü: Kubilay Anteplioğlu, Erhan (Yusuf Erdem dk. 46), Necati Özdemir (Sergen Piçinciol dk. 40), Kerem, Oktay Kancı, Mustafa, Oğuzhan, Ahmet İlhan (Furkan Say dk. 79), Emre Keskin, Göktuğ Yılmaz (Kaan Adar dk. 79), Malik Karaahmet
Yedekler: Ahmet Pekgöz, Mirza Yalçın, Haktan, Asil Adıgüzel
Teknik Direktör: Polat Çetin
Goller: Muleka (dk. 4), Tunahan Taşçı (dk. 6 ve 44), Enis Bardhi (dk. 81), Kaan Adar (dk. 88 k.k.) (Konyaspor)
Sarı kartlar: İsmail Esat Buğa, Eren Cemali Yağmur (Konyaspor), Malik Karaahmet (Aliağa Futbol Kulübü) - KONYA