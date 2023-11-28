Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çeşitli çalışmalarla devam etti.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başlarken çabukluk hareketleri ve 5'e 2 ile devam etti. Futbolcular, gol ve şut çalışmasının ardından yapılan turnuva maçları ile antrenmanı tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor