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Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray ile anlaştı

Demirören Haber Ajansı - İsmail Akkaya - Spor
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Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray ile anlaştı

Konyaspor, transferin gözde isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı'nın transferi için Galatasaray ile bonuslarla beraber 3.3 milyon euroya prensiple anlaştı.

Konyaspor, transferin gözde isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı'nın transferi için Galatasaray ile bonuslarla beraber 3.3 milyon euroya prensiple anlaştı. 27 yaşındaki oyuncunun da sarı-kırmızı ekiple anlaşması halinde transfer gerçekleşecek.

Yeşil-beyazlı ekipte forma giyen Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etmek için başta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere bazı önemli takımlar girişimlerde bulunmuştu. Konyaspor kulübü de ilk önce Fenerbahçe ile 3.3 milyon euro bonservis bedeliyle anlaştı. Ancak Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe arasında fiyat konusunda pürüz çıktığı öne sürüldü. Ardından Konyaspor, Galatasaray ile bonuslarla beraber 3.3 milyon euroya prensiple anlaştı. Gözler Abdülkerim Bardakcı'nın sarı-kırmızı ekiple yapacağı görüşmeye çevrildi. Görüşme olumla geçerse tecrübeli savunmacı, 2022-2023 sezonunda Galatasaray forması giyecek.

Bu arada Abdülkerim Bardakcı'nın halen Konyaspor tesislerinde olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - Spor

Abdülkerim Bardakcı Galatasaray Fenerbahçe Konyaspor Spor Haberler

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