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Konyaspor, 7 Kasım'da Samsunspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını sürdürdü

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Konyaspor, 7 Kasım'da Samsunspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını sürdürdü
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Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İlhan Palut yönetimindeki antrenman Murat Kurum Tesisleri'nde ısınmayla başladı, turnuva maçlarıyla sona erdi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Topla oyun ve koşu-bitiricilik ile devam eden antrenman, turnuva maçları ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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