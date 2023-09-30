Konyaaltı Belediyespor, RK Hadzici'yi farklı mağlup etti
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Konyaaltı Belediyespor, evinde Bosna Hersek'in RK Hadzici takımını 44-19 yendi. Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan mücadelenin ilk yarısını da Konyaaltı Belediyespor, 21-12 önde tamamladı. Antalya ekibi, bu skorla EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3. tura yükseldi.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Konyaaltı Belediyespor, evinde Bosna Hersek'in RK Hadzici takımını 44-19 yendi.
Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan mücadelenin ilk yarısını da Konyaaltı Belediyespor, 21-12 önde tamamladı.
Antalya ekibi, bu skorla EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3. tura yükseldi.
Kaynak: AA / Spor