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Konya gündem haberleri | İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor maçının ardından

Spor Haberleri

Konya gündem haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Arabam.com Konyaspor'a 4-0 mağlup olan İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, taktik stratejisine sadık kalan takımın galip geldiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Arabam.com Konyaspor'a 4-0 mağlup olan İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, taktik stratejisine sadık kalan takımın galip geldiğini söyledi.

Kaynak: AA / Mehmet Özcan - Spor

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