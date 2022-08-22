Konya gündem haberleri | İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor maçının ardından
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Konya gündem haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Arabam.com Konyaspor'a 4-0 mağlup olan İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, taktik stratejisine sadık kalan takımın galip geldiğini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Arabam.com Konyaspor'a 4-0 mağlup olan İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, taktik stratejisine sadık kalan takımın galip geldiğini söyledi.
Kaynak: AA / Mehmet Özcan - Spor