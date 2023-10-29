Konya'da Tekvando Pumse İl Şampiyonası yapıldı

Konya'da Cumhuriyet Bayramı Turnuvası çerçevesinde Tekvando Pumse İl Şampiyonası gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin Bayramının 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Tekvando Pumse İl Şampiyonası Şehit Battal Yıldız Spor Salonunda gerçekleştirildi. Yarışma öncesi Cumhuriyetin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerli silah arkadaşları ile şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Akabinde İstiklal Marşı ve Onuncu Yıl Marşı coşkulu bir şeklide okundu. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan yarışmalara yaklaşık 50 sporcu katıldı. Sporcuların madalya sahibi olabilmek için büyük çaba harcadığı yarışmalarda, "Poomsae Puanlama Sistemi" kullanıldı. Böylelikle sporcuların yeni sistemi tanımaları ve yarışma kriterlerine uygun mücadele etme fırsatı oluştu. Poomsae dalında kendini geliştirmek isteyen tekvandocuların gelecekte Türkiye geneli ve dünya çapında yapılacak şampiyonalarda Konya'yı en iyi şekilde temsil etmeleri ve ülkenin sayılı üst düzey sporcuları arasında yer alabilmeleri fırsatı açısından önemli olduğu belirtildi.

Yarışma sonunda Konya Tekvando İl Temsilcisi İsmail Hakkı Mermer, özverili çalışmalarından dolayı yarışmalara katılan sporculara teşekkür etti. Ayrıca sporcuların velilerine de seslenen Mermer, tekvandonun özündeki sevgi, saygı ve disiplin terbiyesini kazanmaları için çocukların bu sporu tercih etmelerine yardımcı olmalarının hem Konya adına hem de kendileri için sevindirici ve gurur verici bir durum olduğunu ifade etti.

Dereceye giren sporculara Konya Tekvando İl Temsilcisi İsmail Hakkı Mermer ve Ulusal Poomsae Hakemi Canan Turhan Darıcı tarafından madalyaları takdim edildi. Yarışmalar sonucunda, dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu:

Ferdi Minik Bayanlar Kategorisi: 1. Zeynep Zöngür, 2. Betül Tutal, 3. Bennu Kaymak, 3.Gülfem Cavlazoğlu

Ferdi Minik Erkekler Kategorisi: 1. Burak Çekilmez, 2. M. Ali Kaynak, 3. Osman Tekirtangaç, 3. Hasan H. Özer

Ferdi Yıldız Bayanlar Kategorisi: 1. Nazan Darıcı, 2. Eylül Yağmur Ulukaya, 3. İlayda Keleş

Ferdi Büyük Bayanlar (18-30 yaş) Kategorisi: 1. Esra Nur Ceyhan

Ferdi Büyük Erkekler (31-40 yaş) Kategorisi: 1. Selman Çakırer, 2. Cem Önal

Ferdi Büyük Erkekler (41-50 yaş) Kategorisi: 1. Cem Kağnıcıoğlu - KONYA