Konya'da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı

Güncelleme:
Konya'da gerçekleştirilen pist bisikleti dünya rekoru denemelerinde Matthew Richardson, 8.941 saniye ile 200 metre sprintte dünya rekoru kırdı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile Britanya Bisiklet Federasyonunun başvurusuyla Konya'da gerçekleştirilen pist bisikleti dünya rekoru denemelerinde bir rekor daha kırıldı.

200 METRE SPRİNTTE DÜNYA REKORU KIRDI

Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, İngiltere'yi temsil eden Avustralyalı Matthew Richardson, 8.941 saniye ile 200 metre sprintte dünya rekoru kırdı.

ÖNCEKİ REKOR LAVREYSEN'İNDİ

Bu rekor, 9.088 saniye ile Hollandalı bisikletçi Harrie Lavreysen'e aitti. Öte yandan, İtalyan bisikletçi Filippo Ganna'ya ait 56.792 kilometre olan dünya bir saat rekorunu egale etmeye çalışan İngiliz bisikletçi Charlie Tanfield, 53.967 kilometrede kaldı.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
