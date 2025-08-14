Konya'da Pist Bisikleti Dünya Rekoru Kırıldı

Konya'da Pist Bisikleti Dünya Rekoru Kırıldı
Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen dünya rekoru denemelerinde Avustralyalı bisikletçi Matthew Richardson, 200 metre sprintte 8.941 saniye ile yeni bir rekor kırdı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile Britanya Bisiklet Federasyonunun başvurusuyla Konya'da gerçekleştirilen pist bisikleti dünya rekoru denemelerinde bir rekor daha kırıldı.

Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, İngiltere'yi temsil eden Avustralyalı Matthew Richardson, 8.941 saniye ile 200 metre sprintte dünya rekoru kırdı.

Bu rekor, 9.088 saniye ile Hollandalı bisikletçi Harrie Lavreysen'e aitti.

Öte yandan, İtalyan bisikletçi Filippo Ganna'ya ait 56.792 kilometre olan dünya bir saat rekorunu egale etmeye çalışan İngiliz bisikletçi Charlie Tanfield, 53.967 kilometrede kaldı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
