Konya'da İller Arası Okçuluk Turnuvası Coşkusu

Konya'da İller Arası Okçuluk Turnuvası Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği İller Arası Okçuluk Turnuvası'nda 45 şehirden 561 sporcu, 9 ile 15 yaş arasında 4 farklı kategoride yarıştı. Üç gün süren etkinlikte, sporcular ödüllerini aldı ve organizasyondan memnun kaldıklarını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen İller Arası Okçuluk Turnuvası'nda 45 şehirden 561 sporcu yarıştı.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konya Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen turnuva, 9 ile 15 yaş arasında 4 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Klasik ve makaralı yay branşlarında gerçekleştirilen ve 3 gün süren yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Turnuvadan çok keyif aldıklarını belirten sporcular ev sahipliğinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Spor
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt

Mansur Yavaş'tan CHP seçmenini rahatlatan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Taksi şoförü direksiyon başında katledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.