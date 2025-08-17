Konya'da İller Arası Okçuluk Turnuvası Coşkusu
Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği İller Arası Okçuluk Turnuvası'nda 45 şehirden 561 sporcu, 9 ile 15 yaş arasında 4 farklı kategoride yarıştı. Üç gün süren etkinlikte, sporcular ödüllerini aldı ve organizasyondan memnun kaldıklarını belirtti.
Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen İller Arası Okçuluk Turnuvası'nda 45 şehirden 561 sporcu yarıştı.
Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konya Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen turnuva, 9 ile 15 yaş arasında 4 farklı kategoride gerçekleştirildi.
Klasik ve makaralı yay branşlarında gerçekleştirilen ve 3 gün süren yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödül verildi.
Turnuvadan çok keyif aldıklarını belirten sporcular ev sahipliğinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Melike Keskin - Spor