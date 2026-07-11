Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Konya elemeleri başladı
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nca düzenlenen şampiyonanın Konya elemeleri, 10 ilden 712 sporcunun katılımıyla Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde başladı.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Konya elemeleri başladı.
Saraçoğlu Spor Tesisleri'ndeki elemelere 10 ilden 712 sporcu katıldı.
Turnuvanın ilk gününde, açılış seremonisinin ardından 12 kategoride deneme ve sıralama atışları yapıldı.
Yarın yapılacak büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerindeki atışların ardından bölge elemeleri sona erecek.
Kaynak: AA / Aleyna Kartal