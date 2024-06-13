Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde'ye Premier Lig'ten dev talip

Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin yıldız ismi Jayden Oosterwolde'ye İngiltere Premier Lig'ten talip çıktı.

WEST HAM TAKİBE ALDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'ye kancayı taktı. Julen Lopetegui'nin takımın başına gelmesiyle kadrosunda büyük bir değişime hazırlanan İngiliz kulübü, hem sol bek hem de stoper bölgesinde oynayan 23 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu yakın takibe aldı.

FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Takımdan memnun olan ve birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, astronomik bir teklif gelmediği sürece hiçbir futbolcusunu satmak istemiyor. Sarı-lacivertliler, Oosterwolde'nin olası satışından yaklaşık 25 milyon euro gelir bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 34'ü ilk 11 olmak üzere 43 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde, bu karşılaşmalarda takımına 2 gollük skor katkısı sağladı. 23 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertliler ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.