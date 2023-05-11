Konu yine futbola geldi! Voleybol şampiyonluğu sonrası konuşan Ali Koç'tan zehir zemberek sözler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi'nde şampiyon olmasının ardından açıklamalarda bulundu. Futbol takımı hakkında konuşan başkan, "Futbolda da Dünya Kupası arasına kadar çok iyiydik. Başarı gelmiyor ama yapılan hakem hatalarına bir bakın, aleyhine hata yapılan taraf hep biz oluyoruz" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi'nde şampiyon olmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLDA BAŞARI GELSE BİR ANLAMI OLACAK"

Futbol takımında da başarı gelmesi gerektiğini belirten Koç, "Fenerbahçe'nin kızları, Atatürk'ün kızları... Bu kupayı kazanmaları çok önemliydi bizi için. Kadın basket de oldu, kadın voleybol da oldu. Voleybolda bu sezon ilk kupamızı 29 Ekim'de almıştık. Futbolda başarı gelse bütün bunların bir anlamı olacak" dedi.

"TÜRKİYE'DE SPORUN ÖNDE GELEN 3 KULÜBÜ VARDIR"

Kendilerine yatırım yapılmadığını da belirten başkan, "Bizim mücadele ettiğimiz takımlara bakın. Normalde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye sporu geliştirme görevi verilmiş. Voleybolda VakıfBank'ın salonuna bakın, ne kadar güzel. Yatırım yapmadılar, devlet yardımı ile yapıldı. Türkiye'de sporun önde gelen 3 büyük kulübü vardır ve taşıyıcı kulüpler bunlardır" ifadelerini kullandı.

"HAKEM HATALARINA BİR BAKIN"

Fenerbahçe aleyhine hata yapıldığını da söyleyen Ali koç, "Futbolda da Dünya Kupası arasına kadar çok iyiydik. Başarı gelmiyor ama yapılan hakem hatalarına bir bakın, aleyhine hata yapılan taraf hep biz oluyoruz. Bu kısmet elbet bir yerde dönecektir, hayırlısı" açıklamalarını yaptı.