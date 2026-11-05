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Konferans Ligi'nde üçüncü hafta tamamlandı, Trabzonspor Freiburg'a 1-0 yenildi

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UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında TSİ 20.45'te başlayan 9 maç tamamlandı. Trabzonspor sahasında Freiburg'a Lukas Kübler'in golüyle 1-0 yenilirken Ajax, Midtjylland deplasmanında 6-1 galip geldi.

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasındaki 9 maç tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının üçüncü haftasında TSİ 20.45'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Trabzonspor, sahasında Freiburg'a Lukas Kübler'in attığı golle 1-0 yenildi.

Ajax ise Midtjylland deplasmanında 6-1 gibi farklı bir skorla galip geldi. Konuk ekibin gollerini Tolu Arokodare (2), Owen Wijndal, Davy Klaassen, Oscar Gloukh ve Marcos Leonardo attı. Kjell Watjen'in 43. dakikada kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Midtjylland'ın golü Friday Etim'den geldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Atalanta (İtalya)-Kairat (Kazakistan): 1-1

Midtjylland (Danimarka)-Ajax (Hollanda): 1-6

Kızılyıldız (Sırbistan)-Inter Escaldes (Andorra): 2-1

KuPS Kuopio (Finlandiya)- Gent (Belçika): 0-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Hajduk Split (Hırvatistan): 1-0

Trabzonspor-Freiburg (Almanya): 0-1

Aarhus (Danimarka)-Braga (Portekiz): 0-0

Thun (İsviçre)-Hearts (İskoçya): 3-1

Mjallby (İsveç)-Borac (Bosna Hersek): 2-0

Kaynak: AA
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