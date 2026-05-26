UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor

UEFA Konferans Ligi finalinde yarın Crystal Palace ile Rayo Vallecano karşılaşacak. İki takım da tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası finalinde mücadele edecek.

UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano, yarın Avrupa'nın üç numaralı kupasını kazanmak için kozlarını paylaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı yarın yaşanacak. İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano, Almanya'da şehir ile aynı ismi taşıyan Leipzig Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi İsveç'ten Glenn Nyberg olacak. VAR koltuğunda ise İtalyan Marco Di Bello oturacak.

Her iki takım da kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselme başarısı gösterdi. Ayrıca Crystal Palace ile Rayo Vallecano, resmi maçlarda ilk kez karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

