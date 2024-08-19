Komşularından Serhat Akın'ı çıldırtan hareket: Sokağa çıkamıyorum

Eski Fenerbahçe futbolcusu ve şimdilerde spor yorumculuğu yapan Serhat Akın, kendisini tanıyan Galatasaray taraftarlarının kendisine Icardi sevinci yaptığını söyledi.

"BANA BAKARAK ICARDI SEVİNCİ YAPIYORLAR"

Yorumculuk yaptığı kanalda bu duruma isyan eden Akın, "Sokağa çıkıyorum, karşıda emlakçı kardeşlerim var. İki kardeş bunlar her çıktığımda her gün o turuyorlar bana bakarak Icardi sevinci yapıyorlar" dedi. Akın'ın o anları kısa sürede viral oldu.