Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası ilk kez konuştu. Daha önce ağır sakatlıklar geçirdiğini belirten Nijeryalı futbolcu, kırığın kendisi için küçük bir şey olduğunu ifade etti. Osimhen, müdahaleyi istemeden yapan Konate'nin kendisinden özür dilediğini ve en fazla 5-6 hafta içinde sahalara döneceğini açıkladı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez konuştu. Nijeryalı futbolcu, sahalara dönüş süresiyle ilgili net mesaj verdi.
"BU BENİM İÇİN KÜÇÜK BİR ŞEY"
Sakatlığı hakkında değerlendirmede bulunan Osimhen, daha ağır sakatlıklar geçirdiğini belirterek, "Yüzümde demir var, yaklaşık 18 vida operasyonu geçirdim. Bu kırık benim için küçük bir şey" ifadelerini kullandı.
KONATE DETAYI
Pozisyonu anlatan yıldız futbolcu, Konate'nin istemeden müdahalede bulunduğunu söyledi. Osimhen, Liverpoollu oyuncuların maç sonrası kendisine ulaştığını ve Konate'nin de mesaj atarak özür dilediğini belirtti. Ameliyat olması gerektiğini açıklayan Osimhen, en fazla 5-6 hafta içinde sahalara döneceğini ifade etti.