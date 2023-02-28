Koltuk değneklerini atan Fernando Muslera, Konyaspor maçında eldivenleri geri alıyor

5 Şubat'ta Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan ve stadı koltuk değnekleriyle terk eden Fernando Muslera'nın sahalara dönüş tarihi netlik kazandı. Deneyimli eldivenin, 17 Mart'ta Konyaspor deplasmanında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Trabzonspor'a karşı oynanan mücadelede ciddi bir sakatlık yaşayan Fernando Muslera, uzun bir aranın ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.

GERİ SAYIMA GEÇTİ

5 Şubat'ta oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan Fernando Muslera sahalara dönmek için geri sayıma geçti. Bordo-mavililerle oynanan mücadele sonrası koltuk değnekleriyle stadı terk eden deneyimli eldiven, yoğun bir tedavi sürecinin ardından dönüş için geri sayıma geçti.

KONYASPOR MAÇINDA SAHADA

Fanatik'te yer alan habere göre, Fernando Muslera, 11 Mart'ta oynanacak Kasımpaşa maçına yetişemese bile 17 Mart'ta Konyaspor deplasmanında sahada olabilecek. Sarı-kırmızılıların, Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelede ise Okan Kocuk'un kaleyi koruması bekleniyor.