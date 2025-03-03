Kocasinan Şimşekspor, Esen Metalspor'u 2-1 Yendi
Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off 2. hafta maçında Kocasinan Şimşekspor, Esen Metalspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçta goller Barış Temizyürek ve Mehmet Tatlı'dan geldi. Ömer Kaya ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off 2. hafta maçında Kocasinan Şimşekspor ile Esen Metalspor karşı karşıya geldi. 3 golün atıldığı maçı Kocasinan Şimşekspor 2-1 kazandı.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Recep Güneş, Tolga Selvi, Mert Han Uruk
Kocasinan Şimşekspor: Sadettin Kahraman, Uğur Taşpınar, Mertcan Babayiğit, Emre Gürbüz, Murat Uyanık, Fatih Atik, Mecit Kaan Ateş (Dk. 75 Cengiz Eşme), Bulut Akbaş (Dk. 90 Ömer Faruk Karadoğan), İzzet Karagül (Dk. 90 Berat Topal), Hüseyin Barış Temizyürek, Mehmet Tatlı
Esen Metalspor: Umut Mete, Ömercan Korkmaz, Turgay Aydoğan, Cüneyt Turgut, Yusuf Aydoğdu (Dk. 82 Ömer Kaya ), Selim Başev, Mehmet Ali Kılınç, Ahmet Özdemir (Dk. 54 Fatih Demirezen), Dursun Erdem Yıldız (Dk. 72 Yaşar Berk), Hakan Bahran (Dk. 54 Selim Yağmur), Süleyman Yasa (Dk. 82 Kürşat Yurdagül)
Goller: Barış Temizyürek (Dk. 84), Mehmet Tatlı (Dk. 89) (Kocasinan Şimşekspor), Yusuf Aydoğdu (Dk. 69) (Esen Metalspor)
Kırmızı Kart: Ömer Kaya (Dk. 90) (Esen Metalspor) - KAYSERİ