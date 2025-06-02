Kocasinan Masterler 2024-2025 Sezonu Şampiyonu Oldu

Kocasinan Masterler 2024-2025 Sezonu Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Anadolu Dostluk Federasyonu final maçında Kocasinan Masterler, Kayseri Genç Masterler'i 2-0 yenerek 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Üçüncülüğü ise Organize Masterler elde etti.

Orta Anadolu Dostluk Federasyonu final maçında Kocasinan Masterler ile Kayseri Genç Masterler karşılaştı. Kayseri Organize Sanayi Stadı'nda oynanan final maçını Arif Berk'in attığı 2 golle kazanan Kocasinan Masterler, 2024-2025 sezonu şampiyonu oldu.

Müsabaka sonrasında ödül töreni gerçekleştirildi. Turnuvanın üçüncüsü Erciyes Masterler'i 4-2 mağlup eden Organize Masterler oldu. Turnuva ikincisi Kayseri Genç Masterler olurken şampiyonluk kupasını Kocasinan Masterler aldı.

Stat: Organize Sanayi

Hakemler: Furkan Emre Arslan, Rasim Köse, Göktürk Seven

Kocasinan Masterler: Duran Karadeli, Erkan Kandöker, Ömer Aka, İlhan Mavitaş, Turan Güneş (Ali Çimen Dk. 36), Bahattin Mutlu, Ayhan Turan (Ali Hayret Dk. 45), Mesut Tunç (Sedat Bulut Dk. 72), Ali Şahin, Hasan Kavuklu, Arif Berk

Kayseri Genç Masterler: Ahmet Çavdar (Salih Öztürk Dk. 70), Sertan Topaktaş, Erhan Mert, Fatih Olgun, Recep Daşlı, İbrahim Baba, Burak Hasırcı, Kenan Uslu (Eşref Okçu Dk. 56), Mehmet Şahin (Yılmaz Karaca Dk. 56), Ömer Yıldız, Kadir Gözütok

Goller: Arif Berk (Dk.50, dk.67) (Kocasinan Masterler)

Sarı Kartlar: Ali Çimen (Kocasinan Masterler) Mehmet Şahin, Ömer Yıldız (Kayseri Genç Masterler)

Kırmızı Kart: Erhan Mert (Kayseri Genç Masterler) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
İzmir'de krizi tırmandıracak sözler! Belediye başkanı, grev yapan işçileri böyle azarladı

Belediye başkanı, parmak sallayarak grev yapan işçileri böyle azarladı
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük

Rusya'nın kalbine yapılan saldırılarda hasarın boyutu çok büyük
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

Matematik mühendisi evine gelen arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.