Daniel Agyei: "Zor bir maçtı, şanssızdık"

Kocaelisporlu oyuncu Daniel Agyei, Beşiktaş ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, zorlu bir maç oynadıklarını ve artık önlerine bakmaları gerektiğini söyledi.

Kocaelisporlu oyuncu Daniel Agyei, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı, şanssızdık. Kötü oynadığımızı da düşünmüyorum ama artık önümüze bakıp bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. maçında Kocaelispor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Daniel Agyei, "Zor bir maçtı, şanssızdık. Kötü oynadığımızı da düşünmüyorum ama artık önümüze bakıp bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor. Bir sonraki maçı kazanmak için gereken şansa sahibiz. Ama şu anda sadece pazartesi oynayacağımız maça odaklanmamız gerekiyor. Her maç oldukça zor geçiyor ve bizim sadece bir sonraki maça odaklanıp o maça da aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
