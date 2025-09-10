Haberler

Kocaelispor, Yusuf Cihat Çelik ile Yollarını Ayırdı
Kocaelispor, orta saha oyuncusu Yusuf Cihat Çelik ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti. Çelik, yeni sezonda Sivasspor ile anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, orta saha oyuncusu Yusuf Cihat Çelik ile de yolları ayırdı. Deneyimli futbolcu, Sivassspor ile anlaştı.

Kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, orta saha oyuncusu Yusuf Cihat Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kocaelispor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yusuf Cihat Çelik'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kutsal formamız altında 2 şampiyonluk yaşayan, karakteri ve duruşu ile camiamız için savaşmaktan asla vazgeçmeyen futbolcumuz Yusuf Cihat Çelik'e emekleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Deneyimli futbolcu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor ile anlaşma sağladı. Sivasspor, geçen hafta Kocaelispor'dan Aaron Appindangoye'yi de renklerine bağlamıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
