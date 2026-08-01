Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde idmana çıktı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda pas, taktiksel çalışma ve çift kale maçla idmanı tamamladı.
Kocaeli ekibi, kampı yarın Gençlerbirliği ile yapacağı hazırlık maçının ardından tamamlayacak.
Kaynak: AA