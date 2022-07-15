Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Önümüzdeki sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Kocaelispor, bugün yaptığı antrenmanla sezonu açtı. Yeşil-siyahlılarda antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fırat Gül, "Bu sezon ligi domine edecek bir Kocaelispor oluşturmaya çalışacağız. 38 maçın tamamını kazanmak kolay bir iş değil ama biz hepsini kazanmak için oynayacağız" dedi.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Kocaelispor, bugün Körfez Brunga Tesisleri'nde hazırlıklara başladı. Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana 33 futbolcu katıldı. Yeni transferler Cem Ekinci, Okan Eken ve Yalçın Kılınç da takımla birlikte ilk antrenmanlarını yaptı. Teknik Direktör Fırat Gül, yeni sezon öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ligi domine edecek bir Kocaelispor oluşturmaya çalışacağız"

Küme düşülen sezonun travmasını üstlerinden atıp yeni sezona konsantre olduklarını söyleyen Teknik Direktör Fırat Gül, "Ciddi bir travma geçirdik. Hayatımın sonuna kadar o günleri unutmam. Fakat orada kalamayız artık yeni bir yola girdik. Tekrar yukarıya çıkmak zorundayız. Bunun için de takımı doğru kurup, doğru kadro mühendisliğiyle, acele etmeden emin adımlarla gitmeliyiz. Sadece oyuncuların yeteneklerine bakmıyoruz aynı zamanda kişilik, karakter analizi de yapıyoruz. 38 maçlık zorlu yolda problem yaşamamak adına bunu yapıyoruz. Şu anki oyuncular, bizim gideceğimiz yolda bize dava arkadaşlığı yapacak seviyede. Birkaç eksiğimizi de tamamlayıp bu sezon ligi domine edecek bir Kocaelispor oluşturmaya çalışacağız. 38 maçın tamamını kazanmak kolay bir iş değil ama biz hepsini kazanmak için oynayacağız" dedi.

"Kocaelispor kenetlenirse önünde duracak engel yok"

Bu sezon şampiyonluk haricindeki her neticenin kendileri için başarısızlık olacağına değinen Gül, "Beklenti çok büyük. Şampiyonluk dışındaki bütün sonuçlar bizim için başarısızlık. Başarılı addedilebilmemiz için şampiyon olmamız lazım. Bizi zorlu bir lig bekliyor ama Kocaelispor kenetlenirse önünde duracak herhangi bir engel yok" diye konuştu.

"Forvet, sol kanat ve kaleci istiyoruz"

Üç mevki için transfer yapmayı düşündüklerini belirten Fırat Gül, "Forvet ve sol kanada takviye yapmak istiyoruz. Temasta olduğumuz oyuncular var. İnşallah en kısa zamanda onları da aramıza katacağız. Artı olarak bir de kaleci transfer etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor