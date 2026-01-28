Haberler

Kocaelispor, transfer yasağını kaldırıyor
Kocaelispor, alacakları için FIFA'ya başvuran eski futbolcusu Josip Vukovic'e olan 320 bin Euro'luk borcunu ödedi. Bu adımla birlikte, kulüp geçici transfer yasağının kaldırılması için gerekli işlemleri başlattı.

Kocaelispor, alacakları için FIFA'ya başvuran eski futbolcusu Josip Vukovic'e olan borcunu ödedi. Körfez ekibi Vukovic dosyası nedeniyle geçici transfer yasağının kaldırılması için gerekli işlemleri başlattı.

Kocaelispor'da ara transfer döneminde önemli engel oluşturan Vukovic dosyası nihayete erdirildi. Kocaelispor, Josip Vukovic'e olan yaklaşık 320 bin Euro'luk borcunu ödedi ve transferdeki geçici yasağın kaldırılması için gerekli işlemleri başlattı. 6 Şubat'ta sona erecek olan ara transfer döneminde Körfez ekibinin transfer yapmasının yolu resmen açıldı. Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüze FİFA Futbol Mahkemesi tarafından uygulanan geçici transfer tedbirine sebebiyet veren dosyanın ödemesi bugün itibariyle yapılmış olup, ilgili tedbirin kaldırılması amacıyla gerekli yasal prosedür başlatılmıştır" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
