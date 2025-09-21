Kocaelispor ve Çaykur Rizespor Berabere Kaldı: 1-1
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Olawoyin ve Petkovic'ten geldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı tribünden takip etti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Mert Bulut
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel (Dk. 85 Ahmet Oğuz), Balogh, Smolcic, Muharrem Cinan, Show, Keita (Dk. 85 Serdar Dursun), Tayfur Bingöl, Rivas (Dk. 67 Agyei), Churlinov (Dk. 78 Nonge Boende), Petkovic
Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın, Sagnan (Dk. 31 Mocsi), Hojer, Papanikolaou, Olawoyin (Dk. 90+5 Taylan Antalyalı), Laçi (Dk. 60 Taha Şahin), Zeqiri (Dk. 31 Halil Dervişoğlu), Augusto (Dk. 60 Buljubasic), Sowe
Goller: Dk. 45+1 Olawoyin (Çaykur Rizespor ), Dk. 45+13 Petkovic (Penaltıdan) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Sagnan, Dk. 45+10 Laçi, Dk. 45+12 Fofana, Dk. 86 Hojer (Çaykur Rizespor ), Dk. 45+9 Show, Dk. 45+10 Churlinov, Dk. 69 Muharrem Cinan, Dk. 87 Serdar Dursun (Kocaelispor)
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.
51. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan Churlinov'un çektiği şutta kaleci Fofana topu çeldi.
55. dakikada ceza sahası dışından Keita şutunu çekti. Kaleci Fofana, soluna uzanarak meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.
71. dakikada Buljubasic, ceza sahası dışından aşırtma bir vuruş yaptı. Kaleci Jovanovic, topu kornere gönderdi.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Öte yandan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabakayı tribünden takip etti.