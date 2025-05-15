Kocaelispor'un Yeni Sezon Kombine Bilet Fiyatları Açıklandı

Kocaelispor'un Yeni Sezon Kombine Bilet Fiyatları Açıklandı
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Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynayacağı resmi maçlar için kombine bilet fiyatlarını açıkladı. Kombine yenileme süreci başladı ve taraftarlar yüzde 10 indirimli olarak yıllık biletlerini satın alabilecek.

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un, yeni sezonda Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynayacağı resmi maçlarda geçerli olacak kombine bilet fiyatları açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'ndaki tüm resmi iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombine yenileme döneminin bugün başladığı belirtildi.

2024-2025 sezonu kombine sahiplerinin, 19 Mayıs Pazartesi saat 23.59'a kadar, bir önceki sezon satın aldıkları koltuğu veya stadyumda talep ettikleri herhangi bir koltuğu yüzde 10 indirimli satın alma hakkına sahip olacağı aktarılan açıklamada, "2025-2026 futbol sezonu kombine yenileme işlemleri sadece Passolig web sitesi ve Passolig mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecek olup, KS Store'da yer alan bilet satış noktasında herhangi bir kombine yenileme işlemi olmayacaktır. Kombine satışları sadece Kocaelispor logolu Passolig kart sahiplerine yapılacaktır. Kombine satışı için taraftarlarımızın Kocaelispor logolu Passolig kartlarının e-bilet kullanım süresini 31 Mayıs 2026'ya kadar uzatmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kocaelispor logolu Passolig kartlarının e-bilet kullanım süresi 31 Mayıs 2026 ve sonrası tarihlerde bitecek taraftarların herhangi bir süre uzatım işlemi yapmasına gerek olmadığı kaydedildi.

Kocaelispor'da kombine bilet fiyatları şu şekilde:

Numaralı Alt VIP: 25 bin lira

Numaralı Üst VIP: 20 bin lira

Doğu Maraton Alt: 18 bin lira

Doğu Maraton Üst: 14 bin lira

Güney Kale Arkası Alt: 7 bin lira

Güney Kale Arkası Üst: 6 bin 250 lira

Kuzey Kale Arkası Alt: 7 bin lira

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
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