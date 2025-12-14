Smolcic: "Baskın olan bizdik, skora yansıtamadık"

Kocaelispor'un stoper oyuncusu Hrvoje Smolcic, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Baskın olan bizdik ama maalesef skora yansıtamadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kocaelisporlu stoper Hrvoje Smolcic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Smolcic, "Ne diyeyim ki aslında bugün baskın olan taraf bizdik. Maalesef bunu skora yansıtamadık. Çok talihsiz gol yedik. Bana göre fauldü. Ama daha sonra olmadığını söylediler. Ardından biz de gol atmayı başardık ama maalesef ikinci golü atmaya zamanımız kalmadı. Vakit yetmedi" diye konuştu. - İSTANBUL