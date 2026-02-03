Haberler

Kocaelispor'da Jovanovic tedavisi için ülkesine gitti

Kocaelispor'da Jovanovic tedavisi için ülkesine gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor'un başarılı kalecisi Aleksandar Jovanovic, diz sakatlığı nedeniyle tedavi için ülkesine döndü. Yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kocaelispor'da başarılı file bekçisi Aleksandar Jovanovic izin alarak tedavisi için ülkesine gitti. Sırp futbolcunun tedavisinin en az 10 gün süreceği belirtildi.

Kocaelispor'da diz sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında da kadroda yer alamayan kaleci Aleksandar Jovanovic, tedavisi için izin alarak ülkesine döndü. En az 10 gün olmayacağı belirtilen başarılı file bekçisinin Türkiye Kupası'nda perşembe günü oynanacak Beşiktaş, 21. haftada deplasmanda yapılacak Kayserispor maçlarında olmayacak. Jovanovic'in, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde yüksek olasılık kadroda bulunmayacağı ifade edildi.

Takımdaki sakatlıklarla ilgili olarak Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Jova'nın (Jovanovic) bizimle ne kadar beraber olmayacağını bilmiyoruz. Tedavi için Sırbistan'a gidecek. Yaklaşık 10 gün aramızda olmayacak. Antep maçına yetişir mi yetişmez mi bilmiyoruz. Ama Smolcic aksilik olmazsa Beşiktaş maçında sahada olacak" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Eski Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın yeni takımı şaşırttı

Kim derdi ki bu hallere düşecek?
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
'Bayan Popo' lakaplı Sevtap Parman'dan gelen haber sevenlerini üzdü

Yeşilçam'ın gözde yıldızından gelen haber sevenlerini üzdü
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibine tam 6 gol
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı