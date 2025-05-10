Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek Kocaelispor'un ardından 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçı Gençlerbirliği, 5-0 kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 2 ve 9. dakikalarda Daniel Popa, 50. dakikada Sinan Osmanoğlu, 63. dakikada Leo Gaucho ve 89. dakikada Gökhan Altıparmak kaydetti.
ADINI SÜPER LİG'E YAZDIRDI
Bu sonuçla birlikte puanını 68 yapan Gençlerbirliği, ligi ikinci bitirerek Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Kırmızı-siyahlılar, dört yıl aranın ardından Süper Lig'e geri dönmüş oldu. Yeni Malatyaspor ise ligi -21 puanla son sırada tamamladı.
Süper Lig'e yükselenler
- Kocaelispor
- Gençlerbirliği
Play-Off Finalisti
- Fatih Karagümrük
Play-Off Eşleşmeleri
- İstanbulspor - Boluspor
- Bandırmaspor - Erzurumspor