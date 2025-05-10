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Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
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Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek Kocaelispor'un ardından 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçı Gençlerbirliği, 5-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 2 ve 9. dakikalarda Daniel Popa, 50. dakikada Sinan Osmanoğlu, 63. dakikada Leo Gaucho ve 89. dakikada Gökhan Altıparmak kaydetti.

ADINI SÜPER LİG'E YAZDIRDI

Bu sonuçla birlikte puanını 68 yapan Gençlerbirliği, ligi ikinci bitirerek Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Kırmızı-siyahlılar, dört yıl aranın ardından Süper Lig'e geri dönmüş oldu. Yeni Malatyaspor ise ligi -21 puanla son sırada tamamladı.

Süper Lig'e yükselenler

  1. Kocaelispor
  2. Gençlerbirliği

Play-Off Finalisti

  • Fatih Karagümrük

Play-Off Eşleşmeleri

  1. İstanbulspor - Boluspor
  2. Bandırmaspor - Erzurumspor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMr Camel:

2026 da küme düşecek takım belli oldu

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Hoş geldin kırmızı kara

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Haber YorumlarıSabri:

Bence hakettigi yerde olması lazım düşüp düşüp çıkıyor

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